Mercuriale quotidienne des prix consultable via le site du ministère et les réseaux sociaux

Agriculture

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé, mardi dans un communiqué, la mise en place d’une mercuriale quotidienne des prix des produits agricoles, destinée aux professionnels et aux consommateurs.

Cette mercuriale, publiée quotidiennement sur le site-web du ministère et ses pages sur les réseaux sociaux, comprend la liste des prix courants sur le marché de 18 produits agricoles (légumes, viandes blanches et rouges, lait, œufs…) qui couvrira les principales villes et agglomérations du pays, avec une analyse comparative des prix dans les pays et villes qui connaissent une présence de la communauté algérienne à l’étranger.

En outre, il sera procédé chaque jeudi à la publication de cette mercuriale sur les chaînes de télévision nationales.

Selon le ministère, le lancement de ce nouveau dispositif s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de communication et à l’effet de fournir une information fiable et vérifiée”.