Météo: Chaleur et orages ce samedi 16 août

Ce samedi 16 août, l’Algérie connaît une météo globalement estivale avec des températures élevées sur une grande partie du territoire. Les habitants sont invités à rester vigilants face à la chaleur, notamment dans les wilayas du sud et de l’est, où les températures pourraient atteindre des niveaux difficiles à supporter.

Les services météorologiques signalent que ce contexte est dû à un anticyclone qui domine la région, favorisant des journées ensoleillées et des nuits relativement chaudes. Dans le nord du pays, le ciel restera généralement dégagé, avec quelques passages nuageux isolés sans risque de précipitations significatives.

Les températures oscillent entre 28 et 35 degrés Celsius, créant un climat propice aux activités de plein air, mais nécessitant prudence et hydratation, surtout pour les personnes sensibles aux fortes chaleurs. Les wilayas côtières bénéficieront d’une légère brise marine, offrant un peu de répit face à l’intensité solaire.

Dans certaines zones de l’intérieur et du sud, l’Office national de météorologie (ONM) prévoit des orages localisés, accompagnés de pluies modérées à fortes. Ces phénomènes seront surtout présents dans les wilayas de l’Atlas, ainsi que dans quelques régions sahariennes où la chaleur favorise le développement de cumulonimbus

Les orages peuvent également s’accompagner d’éclairs et de vents violents, ce qui justifie une vigilance particulière pour les automobilistes et les habitants vivant dans des zones rurales.

Les prévisions indiquent que ces orages resteront localisés, mais leur intensité pourrait provoquer des inondations ponctuelles ou des perturbations temporaires dans les communications et les transports. L’ONM rappelle que « même si les orages sont sporadiques, il est conseillé de suivre les bulletins météorologiques régulièrement pour adapter ses activités ».

