Météo: des averses orageuses affecteront 12 wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, avec des rafales de vents sous orages, affecteront, samedi et dimanche, plusieurs wilayas de l’ouest et du sud pays, indique l’Office national de météorologie dans un Bulletin météo spécial (BMS).

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concernera les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbes, Naâama, Saïda et El Bayadh.

Les quantités de pluies oscilleront entre 20 et 30 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, durant la validité de ce bulletin qui s’étale du samedi à partir de 18h00 jusqu’à dimanche à 12h00, précise la même source.

Ces averses affecteront, également, les wilayas de Beni Abbes et de Bechar, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, et ce à partir du samedi à 15h00 jusqu’à dimanche à 12h00.