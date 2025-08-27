Ministère de l’Intérieur: Extinction de l’incendie de forêt à Béjaïa

e ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi que l’incendie de forêt qui s’est déclaré dans la wilaya de Béjaïa a été complètement maîtrisé par les services de la Protection civile. Les opérations de refroidissement et de surveillance préventive se poursuivent toujours afin de prévenir toute reprise éventuelle des flammes.

L’incendie s’était déclaré dans la zone dite Akhrizen, relevant de la commune de Boukhelifa, dans la daïra de Tichy. Grâce à l’intervention rapide et coordonnée des secours, le feu a été contenu avant d’atteindre les zones d’habitation voisines.

Un centre de commandement opérationnel a été mis en place pour assurer la coordination entre les différents intervenants sur le terrain. L’intervention a mobilisé 86 agents de différents grades, 15 camions d’intervention de tailles variées, le détachement mobile de lutte contre les incendies de forêt de la wilaya de Bejaïa, ainsi que l’unité régionale de Sétif. Six avions de type AT802 et un avion BE200 de l’Armée nationale populaire ont également été déployés.