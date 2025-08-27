-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Ministère de l’Intérieur: Extinction de l’incendie de forêt à Béjaïa

Echorouk
  • 53
  • 0
Ministère de l’Intérieur: Extinction de l’incendie de forêt à Béjaïa

e ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi que l’incendie de forêt qui s’est déclaré dans la wilaya de Béjaïa a été complètement maîtrisé par les services de la Protection civile. Les opérations de refroidissement et de surveillance préventive se poursuivent toujours afin de prévenir toute reprise éventuelle des flammes.

L’incendie s’était déclaré dans la zone dite Akhrizen, relevant de la commune de Boukhelifa, dans la daïra de Tichy. Grâce à l’intervention rapide et coordonnée des secours, le feu a été contenu avant d’atteindre les zones d’habitation voisines.

Un centre de commandement opérationnel a été mis en place pour assurer la coordination entre les différents intervenants sur le terrain. L’intervention a mobilisé 86 agents de différents grades, 15 camions d’intervention de tailles variées, le détachement mobile de lutte contre les incendies de forêt de la wilaya de Bejaïa, ainsi que l’unité régionale de Sétif. Six avions de type AT802 et un avion BE200 de l’Armée nationale populaire ont également été déployés.

Articles en Relation
Air Algérie annonce des perturbations de vols

Air Algérie annonce des perturbations de vols

Transport aérien: Lancement du vol inaugural de Domestic Airlines à destination de Tamanrasset

Transport aérien: Lancement du vol inaugural de Domestic Airlines a destination de Tamanrasset

Rendez-vous de visas Algérie-France: Des milliers de demandes ignorées !

Rendez-vous de visas Algérie-France: Des milliers de demandes ignorées !

Quel rôle pour la communauté algérienne en France aujourd’hui ?

Quel rôle pour la communauté algérienne en France aujourd’hui ?

Djelfa: 26 blessés dans une collision entre un bus et un camion à Tadimt

Djelfa: 26 blessés dans une collision entre un bus et un camion a Tadimt

Macron qualifie “d’intolérable” l’attaque israélienne contre un hôpital à Gaza

Macron qualifie “d’intolérable” l’attaque israélienne contre un hôpital a Gaza

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus