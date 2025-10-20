Ministre de l’Intérieur espagnol: “L’Algérie est un partenaire essentiel et stratégique”

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il mettrait fin à toute aide et subvention des États-Unis à la Colombie, accusant le président Gustavo Petro de superviser une production massive de drogues et de ne pas freiner le trafic de stupéfiants.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a qualifié Petro de « chef de la drogue », l’accusant de permettre la culture de stupéfiants « dans de grands comme de petits champs à travers toute la Colombie », et ce malgré les « importants paiements et subventions » versés par les États-Unis.

« À partir d’aujourd’hui, ces paiements, ou toute autre forme de paiement, ou subventions, ne seront plus versés à la Colombie », a écrit Trump, ajoutant que la production de drogue dans le pays sud-américain alimente la « mort, la destruction et le chaos » aux États-Unis.

Trump a également critiqué Petro en le qualifiant de « dirigeant peu apprécié et très impopulaire » et a prévenu que si la Colombie n’agissait pas pour arrêter la culture de stupéfiants, « les États-Unis les fermeront pour lui, et cela ne se fera pas gentiment ».

Les tensions se sont intensifiées entre les deux pays à la suite d’une série de frappes aériennes américaines dans les eaux des Caraïbes, que Washington affirme avoir menées contre des trafiquants de drogue présumés.

Le président Gustavo Petro a écrit sur le réseau social américain X que la dernière frappe avait tué Alejandro Carranza, un pêcheur sans lien avec le trafic de drogue, qualifiant l’attaque de violation de la souveraineté de la Colombie. Il a précisé que le bateau dérivait avec son signal de détresse activé et le moteur éteint, et a exigé des explications de Washington.