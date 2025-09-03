Mise en échec de plusieurs tentatives de trafic de drogues et de psychotropes à travers plusieurs wilayas

Plusieurs tentatives de contrebande et de trafic de drogues et de substances psychotropes ont été déjouées dernièrement, à travers plusieurs wilayas du pays, avec la saisie de “quantités importantes de ces poisons”, indique, mardi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

“Dans le cadre des efforts continus de la Sûreté nationale visant la lutte contre la criminalité organisée, notamment celle liée au trafic illicite de drogues et de psychotropes, et à travers des opérations ciblées contre des réseaux criminels dans plusieurs wilayas, les brigades spécialisées des services de la Sûreté nationale sont parvenues, au cours de la dernière période, à déjouer plusieurs tentatives de contrebande et de trafic de drogues et de psychotropes, avec la saisie de quantités importantes de ces poisons”, précise le communiqué.

La brigade de police judiciaire de la Sûreté de daïra de Messaad (wilaya de Djelfa) “a arrêté deux (2) individus et saisie 758,6 g de kif traité, ainsi qu’un fusil de fabrication artisanale”.

Les services de Sûreté de Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger) ont procédé, lors d’une opération de qualité, “au démantèlement d’un réseau criminel organisé composé de 3 individus, spécialisé dans le trafic de drogues, avec la saisie de 2,540 kg de kif traité, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale et en devises”, en plus de “l’arrestation de quatre (4) individus et la saisie de 3,150 kg de drogues dures (cocaïne)”.

Les services de Sûreté de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont, quant à eux, “interpellé cinq individus en possession de 3.900 capsules de psychotropes, d’une quantité de cocaïne et d’armes blanches”, ajoute la même source.

Par ailleurs, “le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO-Est), relevant de la Sûreté de wilaya de Constantine, a procédé, dans deux opérations distinctes, au démantèlement de deux réseaux criminels organisés, avec l’arrestation de quatre (4) individus et la saisie de 104.786 capsules de psychotropes et de 48,05 kg de kif traité”.

La Sûreté de la wilaya de Tébessa a, pour sa part, “neutralisé un réseau criminel organisé spécialisé dans la contrebande de psychotropes, avec l’arrestation de 2 individus et la saisie de 138.600 capsules de type Prégabaline”, selon la même source.

Dans la wilaya de Mostaganem, les services de Sûreté ont “démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées maritimes clandestines. L’opération s’est soldée par l’arrestation de 6 individus et la saisie d’une embarcation et d’équipements utilisés dans la migration illégale”.

A Skikda, les services de Sûreté d’Azzaba, “en coordination avec les unités de l’Armée nationale populaire (ANP), ont arrêté 2 individus et saisi 41.780 capsules de psychotropes, en sus de la récupération d’un véhicule utilisé dans les activités criminelles”.

La Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPG) de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj a, de son côté, arrêté 2 individus et saisi 2305 capsules de psychotropes.

Les éléments de la BMPG d’El Mansoura (Sûreté de la wilaya de Tlemcen) “ont démantelé un réseau criminel organisé. L’opération s’est soldée par l’arrestation de 9 individus et la saisie de 1,5 kg de drogues, d’une somme d’argent, ainsi que de deux véhicules et un motocycle”.

La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Médéa a démantelé un réseau criminel composé de 3 suspects, en leur possession une quantité de psychotropes et une somme d’argent issue du trafic de ces poisons”, conclut la même source.