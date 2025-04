Mohamed Meziane insiste sur l’importance de construire un front médiatique uni pour défendre l’Algérie et son image

Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a réaffirmé, jeudi à Oran, l’importance de construire un “front médiatique uni” pour défendre l’Algérie et son image, face aux attaques multiformes dont elle fait l’objet.

Intervenant à l’ouverture de la première rencontre régionale des journalistes, professionnels des médias et acteurs du secteur de la communication, le ministre a souligné que ce front, sans distinction entre médias publics et privés, “constituera un rempart contre toutes les campagnes hostiles visant l’Algérie, menées à travers les médias étrangers et les réseaux sociaux”.

Il s’est dit convaincu que la famille médiatique nationale saura assumer pleinement sa responsabilité dans la défense du pays et de son image, en accord avec les principes de la Déclaration du 1er Novembre, et dans le strict respect de la déontologie professionnelle.

Meziane a insisté sur la nécessité de “préserver la crédibilité dont jouit la presse algérienne sur la scène internationale”, car celle-ci, a-t-il affirmé, “n’a jamais dévié des positions de l’Etat algérien et a toujours défendu les causes justes”

Il a également cité les positions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours exprimé toute son affection, son estime et son respect envers la famille médiatique.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l’importance de la formation spécialisée et continue pour améliorer les performances journalistiques et garantir une information fiable au public.

Il a appelé les journalistes à faire preuve de rigueur dans la vérification des informations et à éviter les sources douteuses, notamment celles provenant des réseaux sociaux.

A ce sujet, il a souligné la nécessité de combattre médiatiquement les sources suspectes, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont des espaces où “nous devons être vigilants, car nous connaissons la provenance de certaines informations qui peuvent nuire à la sécurité de l’Etat et à la société”.

Concernant cette rencontre régionale, à laquelle ont assisté un représentant de la direction générale de la communication de la Présidence de la République, des responsables de plusieurs institutions médiatiques, des autorités locales, ainsi qu’environ 500 journalistes, professionnels des médias et de la presse des régions de l’Ouest et du Sud-Ouest, M. Meziane a indiqué qu’elle constitue “une bonne occasion d’interroger la profession journalistique”, invitant les participants à en profiter pour soulever les questions relatives au métier, au financement, à la liberté d’expression, au cadre juridique, à la pratique professionnelle et à la formation.

Le programme de la rencontre comporte quatre ateliers portant sur “Le nouveau cadre législatif régissant le secteur de la communication et la déontologie”, “L’état de la presse audiovisuelle, écrite et électronique face aux nouveaux défis de l’intelligence artificielle et des technologies 5G”, “La communication institutionnelle et son rôle dans la promotion de l’image de l’Algérie”, et “La formation spécialisée et continue et la prospective des métiers de demain”.

Il s’agit de la première rencontre de ce genre, constituant un espace de débat ouvert avec les professionnels des médias. D’autres rencontres similaires sont prévues dans les régions Est, Centre et Sud du pays, selon le ministère de la Communication.