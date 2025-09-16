Mohamed Seddik Ait Messaoudene prend ses fonctions de ministre de la Santé

M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene a pris, lundi, ses fonctions de ministre de la Santé, en remplacement de M. Abdelhak Saihi, nommé ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Ait Messaoudene a indiqué que la confiance placée en sa personne par le président de la République est une “grande responsabilité”, s’engageant à “travailler avec dévouement, pour être à la hauteur des aspirations de l’Etat algérien et de son peuple”.

Le ministre a rappelé que le système sanitaire en Algérie est “social par excellence”, étant “l’un des principaux acquis de la glorieuse Révolution de libération”.

Dans le même sillage, il a indiqué que le secteur de la santé en Algérie “recèle des compétences reconnues à l’échelle nationale et internationale”, réaffirmant sa détermination à les valoriser grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs.

A son tour, M. Saihi a exprimé ses remerciements aux cadres du secteur pour les efforts consentis en vue de développer le système national de santé.

A noter que M. Ait Messaoudene avait occupé, avant sa nomination à la tête du ministère de la Santé, les postes de chef de service de cardiologie au CHU Mustapha Pacha et de directeur de la formation au ministère, ainsi que de président du Conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).