Mondiaux-2025 d’athlétisme: Yasser Triki termine 4e en finale du triple saut

Le sauteur algérien, Yasser Mohamed Triki, a terminé à la 4e place, vendredi à Tokyo au Japon, en finale du concours du triple saut des Mondiaux-2025 d’athlétisme qui se poursuivent jusqu’au 22 septembre.

Triki a terminé au pied du podium, grâce à son saut mesuré à 17,25 mètres réalisé au premier essai, ratant trois de ses essais sur les six permis.

Dans un concours très relevé et très disputé jusqu’aux derniers essais, le titre mondial a été remporté par le Portugais, Pedro Pichardo (17,91 mètres), grâce à son dernier essai.

La médaille d’argent est revenue à l’Italien, Andrea Dallavalle, avec un saut mesuré à (17,64 mètres), réussi aussi lors de son dernier essai, alors qu’il n’était que 4e, tandis que le Cubain, Lâzaro Martinez, a pris la médaille de bronze, avec un saut à 17,49 mètres, obtenu lors de son second essai.

La participation algérienne aux Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo prendra fin samedi avec la finale du 800 mètres, prévue à 14h22 (heure algérienne), où le médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques-2024, Djamel Sedjati, sera présent, avec une chance de médaille.

Plus de 2.000 athlètes venus d’environ 200 pays, dont l’Algérie, prennent part au rendez-vous mondial de Tokyo. L’Algérie est présente avec dix athlètes dont une dame: Slimane Moula, Djamel Sedjati et Mohamed Ali Gouaned (800 mètres), Amine Bouanani (110 mètres haies), Haïthem Chenitef (1500 mètres), Abderrezzak Charik et Mohamed Benyettou (Marathon), Yasser Mohamed Tahar Triki (Triple Saut), Oussama Khenoussi (Lancer du disque) et Zahra Tatar (Lancer du marteau/dames).

