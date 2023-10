Mostaland: Naissance de 10 lionceaux de la race des lions d’Afrique dont 4 blancs rares

Le responsable de la clinique vétérinaire du parc, Lakhdar Ouassini, a déclaré à l’APS que “Mostaland” a enregistré, en l’espace d’une seule semaine, deux naissances successives de jumeaux, composés de 5 lionceaux de la lionne “Shima” et cinq autres de la lionne “Juliette” (née en Algérie), comprenant 4 lionceaux blancs de la famille des lions rares d’Afrique.

M.Ouassini a indiqué que “les jumeaux sont actuellement en bonne santé, d’autant que l’équipe vétérinaire du zoo leur a fourni toutes les conditions nécessaires pour les soins vétérinaires, ce qui permet jusqu’à présent aux petits de ne compter que sur leur mère, sans assistance”.

En 2019, le parc Mostaland a enregistré la naissance du premier lion blanc d’Afrique en Algérie (Juliette), ce qui est un cas rare dans le monde, d’autant que ce type de félin ne vit que dans certains parcs (125 lions) et n’existe plus dans la nature.

L’année dernière, le même parc a enregistré un autre événement rare, après la naissance de jumeaux composés de 4 petits blancs de la lionne “Juliette”, qui a déjà donné naissance à 7 lionceaux en une seule fois.

M.Ouassini a qualifié cet événement d’exceptionnel et “impressionnant”, surtout que le nombre de ces grands félins rares (lions d’Afrique et les tigres de Bengale) a atteint 28 dont 8 lions d’Afrique blancs.

Cet espace ouvert aux visiteurs, le 13 juillet 2017, accueille 100 animaux de 36 espèces et races dont des animaux rares, à l’instar de tigres royaux du Bengale, les “loups blancs de l’Arctique”, les “lamas”, les “yaks” et singes papous, gabonais, “crocodile du Nil”, “lion d’Afrique”, et espèces algériennes menacées comme la “hyène tachetée”, le “fennec”, le “macaque” ou “le magot”.