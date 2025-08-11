Netanyahu: L’armée israélienne occupera Gaza “assez rapidement”

Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que son armée occuperait la ville de Gaza « assez rapidement », affirmant vouloir mettre en place une « administration civile » dans l’enclave palestinienne.

« Le calendrier que nous avons fixé pour cette opération est assez rapide », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse, interrogé sur son plan d’occupation de la ville de Gaza.

« Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous contrôlons environ 70 à 75 % de Gaza, mais il nous reste deux bastions à conquérir », a-t-il déclaré, « la ville de Gaza et les camps centraux d’Al-Mawasi » dans le sud de Gaza.

Vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé le plan de Netanyahu visant à occuper entièrement la ville de Gaza, suscitant de vives réactions de la part des gouvernements et des organismes de défense des droits humains à l’échelle internationale.

Le Premier ministre israélien a affirmé que son plan visait à désarmer le Hamas, à libérer tous les otages israéliens, à démilitariser Gaza, à passer outre le contrôle sécuritaire israélien et à mettre en place une administration civile non israélienne.

Il a déclaré que le plan prévoyait la création d’une zone tampon à la frontière entre Gaza et Israël, ainsi qu’une « administration civile non israélienne » pour gérer l’enclave.

Netanyahu a affirmé que l’administration prévue serait dirigée par des tiers, « ni le Hamas ni l’Autorité palestinienne », sans donner plus de détails.

Israël maintient tous les points de passage vers Gaza fermés depuis le 2 mars, bloquant les convois d’aide malgré les centaines de camions qui attendent à la frontière. Seules de petites quantités ont été autorisées à entrer, bien en deçà du niveau nécessaire pour éviter la famine.

Le Programme alimentaire mondial affirme qu’un tiers de la population de Gaza n’a pas mangé depuis plusieurs jours, qualifiant la situation de « sans précédent » en termes de famine et de désespoir. L’ONU estime que des centaines de camions d’aide humanitaire doivent entrer chaque jour pour mettre fin à la famine causée par le blocus et la guerre.

Israël fait face à une indignation croissante face à sa guerre meurtrière contre Gaza, où plus de 61 400 personnes ont été tuées depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l’enclave et l’a conduite au bord de la famine.

Le mois dernier, les organisations israéliennes de défense des droits humains B’Tselem et Physicians for Human Rights-Israel ont accusé Israël de commettre un génocide à Gaza, citant la destruction systématique de la société palestinienne et le démantèlement délibéré du système de santé du territoire.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.