Octroi de 8 nouvelles accréditations dans le transport maritime des voyageurs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud a annoncé, hier lundi, l’octroi de 8 nouvelles accréditations aux opérateurs économiques dans le domaine du transport des voyageurs, l’augmentation des capacités de la flotte nationale, ainsi que l’enregistrement d’indicateurs financiers positifs».

Selon un communiqué du ministère, la réunion a été l’occasion de rappeler les précédentes orientations du ministre portant sur «la nécessité de récupérer les navires algériens bloqués à l’étranger et d’assurer la maintenance de ceux à l’arrêt depuis plusieurs années avec leur remise en service dans les délais fixés», précise le document.

Ces orientations ont donné des résultats palpables, dont notamment, «la récupération de tous les navires bloqués, la remise en service d’un important nombre de navires après maintenance, l’amélioration des conditions de voyage, la résolution de la crise des billets durant la saison estivale,

Accélérer le lancement de la ligne maritime de l’Est vers le Sultanat d’Oman

Par ailleurs, M. Sayoud a appelé à accélérer le lancement de la ligne maritime de l’Est vers le Sultanat d’Oman et à adopter des stratégies marketing modernes qui renforcent la compétitivité de la flotte nationale.

Il a également réitéré son appel à poursuivre les efforts afin de promouvoir les entreprises nationales et renforcer leur place au double plan régional et international.

A cette occasion, le ministre a adressé ses remerciements au groupe algérien de transport maritime «GATMA» et à l’Entreprise de transport maritime de voyageurs «ENTMV», pour les efforts consentis et les performances réalisées durant la saison estivale, appelant à «poursuivre le travail avec un esprit compétitif basé sur l’innovation et le marketing intelligent, en synergie avec la vision de Monsieur le président de la République, pour la construction d’une économie diversifiée et numérique», selon le communiqué.

Parachever le chantier de la numérisation avant la fin de l’année en respectant rigoureusement les instructions du président de la République,

Lors de cette réunion, le ministre a rappelé les instructions fermes données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant «le parachèvement du processus de numérisation avant la fin de l’année en cours et l’accélération des projets sectoriels y afférents».

Le ministre a écouté des exposés avec une évaluation des différents projets en cours et donné une série d’orientations, notamment la régulation, en coordination avec le Haut-commissariat à la numérisation, des projets à caractère prioritaire qu’il faut parachever avant la fin de l’année, en respectant rigoureusement les instructions du président de la République, pour accélérer le parachèvement final des systèmes informatiques statistiques économiques et sociaux, à même de conférer plus de transparence et d’efficacité à la gestion des affaires publiques, ainsi que des chantiers liés à l’amélioration et à la modernisation des services publics fournis au citoyen.

APS