Offre d’emploi à l’Aéroport d’Alger: Compétences et profil recherchés
Offre d’emploi à l’Aéroport d’Alger – La SGSIA (Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger) a annoncé une bonne nouvelle.
Il s’agit, en effet, de recrutement de Responsable SSI pour renforcer la sécurité informatique de l’Aéroport d’Alger.
Missions principales du poste
-Appliquer la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI).
-Déployer les chartes opérationnelles de sécurité informatique.
-Identifier et analyser les risques liés aux systèmes d’information.
-Réaliser des audits techniques et organisationnels.
-Assurer la conformité aux politiques de sécurité.
-Proposer des mesures correctives et établir un plan d’action.
-Sensibiliser et former les équipes internes.
-Conseiller les collaborateurs sur les enjeux de cybersécurité.
-Effectuer une veille technologique et juridique en cybersécurité.
-Mettre à jour en continu les mesures de sécurité.
-Garantir l’intégration de la sécurité dans tous les projets SI.
-Valider les cahiers des charges des projets informatiques.
-Assister les équipes IT sur les choix d’architecture et d’outils.
-Accompagner les projets de transformation digitale.
Gestion de la Continuité d’Activité (PCA)
-Veiller à l’opérationnalité du Plan de Continuité d’Activité.
-Mettre à jour les PCA liés à l’IT, aux ressources humaines et à la logistique.
-Collaborer avec les responsables métier pour les bilans d’impact.
-Tester régulièrement le PCA selon les scénarios établis.
-Suivre les plans d’action issus du PCA.
-Maintenir le PCA en condition opérationnelle.
-Élaborer le tableau de bord PCA et assurer le reporting.
-Former les équipes aux principes de continuité.
-Rédiger les bilans périodiques (mensuels, trimestriels, annuels).
Compétences techniques attendues
-Maîtrise des technologies et de la gestion des systèmes d’information.
-Connaissance du domaine aéroportuaire.
-Bonne maîtrise de la diffusion d’informations et des communications.
-Solide compréhension des protocoles de sécurité informatique.
-Maîtrise des réseaux, de l’architecture SI et de leur fonctionnement.
-Capacité de rédaction professionnelle.
Profil recherché
-Diplôme universitaire en informatique ou équivalent.
-Formations techniques complémentaires en sécurité.
-Expérience de 4 ans minimum dans la cybersécurité.
-Qualités personnelles et comportementales
-Écoute active et esprit d’analyse.
-Adaptabilité face aux évolutions technologiques.
-Sens de l’organisation et respect des délais.
-Réactivité face aux situations d’urgence.
-Esprit d’initiative et gestion du stress.
-Compétences managériales requises
-Solides compétences en management et communication interpersonnelle.
-Sens de l’analyse, méthodologie et expertise technique.
Candidature
Envoyez votre CV avec photo professionnelle récente à l’adresse suivante :
grp_recrutement@aeroportalger.dz
Djalia.dz