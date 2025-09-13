Offre d’emploi à l’Aéroport d’Alger: Compétences et profil recherchés

Offre d’emploi à l’Aéroport d’Alger – La SGSIA (Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger) a annoncé une bonne nouvelle.

Il s’agit, en effet, de recrutement de Responsable SSI pour renforcer la sécurité informatique de l’Aéroport d’Alger.

Missions principales du poste

-Appliquer la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI).

-Déployer les chartes opérationnelles de sécurité informatique.

-Identifier et analyser les risques liés aux systèmes d’information.

-Réaliser des audits techniques et organisationnels.

-Assurer la conformité aux politiques de sécurité.

-Proposer des mesures correctives et établir un plan d’action.

-Sensibiliser et former les équipes internes.

-Conseiller les collaborateurs sur les enjeux de cybersécurité.

-Effectuer une veille technologique et juridique en cybersécurité.

-Mettre à jour en continu les mesures de sécurité.

-Garantir l’intégration de la sécurité dans tous les projets SI.

-Valider les cahiers des charges des projets informatiques.

-Assister les équipes IT sur les choix d’architecture et d’outils.

-Accompagner les projets de transformation digitale.

Gestion de la Continuité d’Activité (PCA)

-Veiller à l’opérationnalité du Plan de Continuité d’Activité.

-Mettre à jour les PCA liés à l’IT, aux ressources humaines et à la logistique.

-Collaborer avec les responsables métier pour les bilans d’impact.

-Tester régulièrement le PCA selon les scénarios établis.

-Suivre les plans d’action issus du PCA.

-Maintenir le PCA en condition opérationnelle.

-Élaborer le tableau de bord PCA et assurer le reporting.

-Former les équipes aux principes de continuité.

-Rédiger les bilans périodiques (mensuels, trimestriels, annuels).

Compétences techniques attendues

-Maîtrise des technologies et de la gestion des systèmes d’information.

-Connaissance du domaine aéroportuaire.

-Bonne maîtrise de la diffusion d’informations et des communications.

-Solide compréhension des protocoles de sécurité informatique.

-Maîtrise des réseaux, de l’architecture SI et de leur fonctionnement.

-Capacité de rédaction professionnelle.

Profil recherché

-Diplôme universitaire en informatique ou équivalent.

-Formations techniques complémentaires en sécurité.

-Expérience de 4 ans minimum dans la cybersécurité.

-Qualités personnelles et comportementales

-Écoute active et esprit d’analyse.

-Adaptabilité face aux évolutions technologiques.

-Sens de l’organisation et respect des délais.

-Réactivité face aux situations d’urgence.

-Esprit d’initiative et gestion du stress.

-Compétences managériales requises

-Solides compétences en management et communication interpersonnelle.

-Sens de l’analyse, méthodologie et expertise technique.

Candidature

Envoyez votre CV avec photo professionnelle récente à l’adresse suivante :

grp_recrutement@aeroportalger.dz

Djalia.dz