“On est tous morts”: Des familles sous le choc après l’incendie lors d’un mariage en Irak

« Il n’y a pas une personne qui n’a pas perdu quelqu’un de sa famille ou un ami », raconte Samira, qui est venue enterrer 15 de ses proches au cimetière de Qaraqosh.

Mercredi, dans une petite ville du nord de l’Irak, des centaines de personnes ont enterré les victimes de l’incendie qui a endeuillé la veille la célébration d’un mariage.

Mardi soir, ces morts qu’on enterre étaient rassemblés dans une élégante salle de fêtes, invités à un mariage, quand les flammes ont ravagé la salle de réception, tuant environ cent personnes et en blessant 150 autres.

Tous les témoignages s’accordent à le dire, l’incendie s’est propagé à une vitesse ahurissante. Sur les réseaux sociaux, des vidéos reprises par des médias irakiens montrent des engins pyrotechniques projetés de hautes gerbes d’étincelles, mettant le feu aux fanfreluches ornant le plafond.

Un a un, une vingtaine de cercueils, parfois couverts d’un tissu de satin ou de gerbes de fleurs, fendent la foule, portée sur les épaules des hommes. Ils sont suivis par des femmes en larmes, toutes de noir vêtues, tenant à peine sur leurs jambes et ne pouvant avancer qu’en étant soutenues de chaque côté.

Samira, femme au foyer de 53 ans, est venue enterrer 15 membres de sa famille : « du père au plus jeune enfant, âgé de quatre ans », lâche-t-elle d’un ton résigné. « On a encore un homme et ses deux jumelles (à enterrer), ils sont morts mais nous n’avons pas récupéré les corps », énumère-t-elle. D’autres enterrements sont prévus dans les jours à venir. Elle s’interrompt, prend une profonde inspiration. « Ca suffit, je ne peux plus parler ». Mais elle poursuit quand même. « Il n’y a pas de sentiment possible, on est tous mort. Il n’y a pas une personne à Qaraqosh qui n’est pas morte », lâche la quinquagénaire, sans se départir de son calme. « Il n’y a pas une personne qui n’a pas perdu quelqu’un de sa famille ou un ami ».