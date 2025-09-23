ONU: L’Algérie salue la tenue de la Conférence sur la solution à deux Etats issue d’un consensus international authentique

L’Algérie, par la voix du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a salué lundi à New York la tenue de la Conférence sur la solution à deux Etats, issue d’un consensus international authentique, soulignant que ”ce consensus constitue le garant fondamental d’un règlement permanent, juste et définitif du conflit israélo-palestinien”.

Dans son allocution à l’occasion de la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux Etats, M. Attaf a affirmé que ”ce consensus international représente le garant fondamental d’un règlement juste, permanent et définitif du conflit israélo-palestinien, de même qu’il constitue un rempart solide contre les politiques expansionnistes d’Israël sous le couvert du mythe du ‘Grand Israël’ ”.

Le ministre d’Etat a également souligné que ce consensus international demeure ”la réponse la plus éloquente aux illusions de l’occupation israélienne et à sa prétention de détenir, seule, le pouvoir de s’opposer à l’établissement d’un Etat palestinien sur la terre de Palestine”.

”Le moment est venu d’engager une action concrète pour matérialiser et imposer ce consensus à plusieurs niveaux”, a martelé M. Attaf.

“Le premier niveau, précise le ministre d’Etat, consiste à élargir la base de la reconnaissance internationale officielle de l’Etat de Palestine en tant que réalité irréversible”. Le deuxième réside dans l’admission de la Palestine comme Etat membre de plein droit des Nations Unies, une adhésion que ”le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune n’a eu de cesse de défendre et de revendiquer depuis cette tribune onusienne”, a ajouté M. Attaf.

Le troisième niveau, a-t-il ajouté, concerne ”la mobilisation sur les plans diplomatique, juridique, politique et économique contre les projets de l’occupation visant l’annexion des terres palestiniennes et le déplacement du peuple palestinien de sa terre historique”.

Quant au quatrième et dernier niveau, le ministre d’Etat a indiqué qu’il porte sur ”la scène palestinienne intérieure, appelée à resserrer ses rangs et à unifier sa parole afin de recouvrer l’indépendance de sa décision, la force de son action et l’écho de sa voix aux niveaux régional et international'”.