ONU: Le véto américain empêche l’adoption d’un nouveau projet de résolution sur Ghaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies a échoué jeudi à adopter un nouveau projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l’accès humanitaire dans la bande de Ghaza, ravagée par un génocide sioniste depuis près de deux ans à cause du véto américain.

Le texte a recueilli 14 voix pour et un contre (véto des Etats-Unis).

Les dix membres élus du Conseil onusien avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle par l’ONU de la famine dans l’enclave palestinienne où l’entité sioniste impose un blocus étouffant depuis le 2 mars dernier après avoir fermé tous les points de passage, empêchant l’entrée des aides alimentaires et médicales.

Le projet réclame la fin des restrictions de l’aide humanitaire, mais exige aussi “un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Ghaza”, ainsi que le règlement de la question des otages.