Opération d’évacuation sanitaire urgente d’un passager britannique au large de Skikda
Un passager de nationalité britannique, victime d’un malaise grave à bord d’un navire de transport de voyageurs, a été évacué en urgence par une unité des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, au large du Cap de Fer, dans la wilaya de Skikda, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du Service national des Garde-côtes a reçu, dans la matinée d’aujourd’hui 8 octobre 2025, une demande d’évacuation sanitaire d’urgence, émanant de l’équipage du navire de transport de voyageurs « Sky Princess »”, en provenance d’Italie et à destination de l’Espagne, concernant un passager de nationalité britannique victime d’un malaise grave”, précise la même source.
“Immédiatement, une opération d’évacuation sanitaire en mer a été déclenchée à 35 milles nautiques au nord du Cap de Fer (Skikda), à travers l’engagement de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage (AS-14), relevant du 560e Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage”, note le communiqué, ajoutant que “le passager britannique a été immédiatement évacué vers l’hôpital d’El Hadjar (Annaba) pour recevoir les soins nécessaires”.