Opération d’évacuation sanitaire urgente d’un passager britannique au large de Skikda

“Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du Service national des Garde-côtes a reçu, dans la matinée d’aujourd’hui 8 octobre 2025, une demande d’évacuation sanitaire d’urgence, émanant de l’équipage du navire de transport de voyageurs « Sky Princess »”, en provenance d’Italie et à destination de l’Espagne, concernant un passager de nationalité britannique victime d’un malaise grave”, précise la même source.

“Immédiatement, une opération d’évacuation sanitaire en mer a été déclenchée à 35 milles nautiques au nord du Cap de Fer (Skikda), à travers l’engagement de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage (AS-14), relevant du 560e Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage”, note le communiqué, ajoutant que “le passager britannique a été immédiatement évacué vers l’hôpital d’El Hadjar (Annaba) pour recevoir les soins nécessaires”.