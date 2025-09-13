Palestine: L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution en faveur de la solution à deux Etats

L’Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi, un projet de résolution approuvant la “Déclaration de New York” sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats et la création d’un Etat palestinien indépendant. Ainsi, 142 pays ont voté en faveur de la résolution, 10 contre et 12 se sont abstenus.

La “Déclaration de New York” plaide notamment pour la “fin de l’agression contre Ghaza” et un “règlement juste, pacifique et durable du conflit palestinien, reposant sur une mise en oeuvre véritable de la solution à deux Etats”.

Dans la perspective d’un futur cessez-le-feu, elle évoque également le déploiement d’une “mission internationale temporaire de stabilisation” à Ghaza, sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, pour protéger la population, soutenir le renforcement des capacités de l’Etat palestinien et apporter des “garanties de sécurité”.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l’Etat de Palestine a salué les efforts importants déployés ultérieurement pour transformer la “Déclaration de New York” en un plan d’action efficace, assorti de mesures claires sur les plans politique, économique, juridique et sécuritaire, appelant à activer tous les outils pour mettre fin à l’occupation sioniste.

Pour rappel, la “Déclaration de New York”, adoptée fin juillet à l’issue de la Conférence de haut niveau des Nations Unies sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux Etats, a appelé à des “mesures pratiques collectives” pour mettre fin à l’agression sioniste contre Ghaza, lever immédiatement les restrictions et ouvrir les points de passage dans toute la bande de Ghaza.

Les participants à la conférence ont appelé l’entité sioniste à s’engager “publiquement et clairement” en faveur d’une solution à deux Etats, y compris un Etat palestinien souverain, à mettre immédiatement fin à la violence des colons et à cesser toutes les activités de colonisation, les saisies de terres et les annexions dans les territoires palestiniens occupés, y compris El-Qods Est.

La Déclaration de New York a également souligné la nécessité de préserver le statu quo juridique et historique sur les lieux saints islamiques et chrétiens de El-Qods et de s’engager à adopter des mesures restrictives contre les colons extrémistes et les entités et individus qui soutiennent les colonies, conformément au droit international.