Persistance de la vague de chaleur à Adrar et In Salah, pluies orageuses et vents de sable dans d’autres régions du pays mercredi et jeudi

La vague de chaleur enregistrée dans les wilayas d’Adrar et In Salah persistera jusqu’à jeudi, alors que des pluies orageuses et des vents de sable toucheront d’autres wilayas, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

D’un niveau de vigilance «jaune», le BMS souligne que cette hausse des températures se poursuivra, mercredi, à Adrar et In Salah, tandis que des pluies orageuses sont attendues à Djanet, Tamanrasset et In Guezzam et des vents de sable à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Pour la journée de jeudi, la situation restera sans changement à In Salah et Adrar, alors que des pluies orageuses sont prévues à Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, M’Sila, Djelfa, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, note la même source.

Le BMS prévoit également des vents à Skikda, Jijel, Béjaïa, Mila, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Ouled Djellal, Tiaret, Laghouat, In Salah et Adrar.

Des vents de sable souffleront aussi sur Bordj Badji Mokhtar.

