Persistance de la vague de chaleur sur des wilayas du Sud et de hautes vagues sur des wilayas côtières

La vague de chaleur et les orages qui touchent plusieurs wilayas du sud du pays persisteront jusqu’à jeudi, alors que des villes côtières enregistreront de hautes vagues, a indiqué mercredi, l’Office national de Météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Selon le BMS, des températures caniculaires continueront de toucher les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf, alors que des vents forts, avec orages, souffleront sur les wilayas de Tipaza, Chlef, Mostaganem, Alger, Oran, Bejaia et Jijel.

Le BMS alerte aussi sur les hautes vagues sur plusieurs villes côtières, notamment Arzew et Ténès, Azeffoun, Béni Saf, Dellys, El Kala, Annaba, Skikda, Ghazaouet et Bouharoun.

Pour la journée de jeudi, la vague de chaleur persistera dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, alors que des orages sont prévus sur les wilayas d’In Guezzam, Tébessa, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Tamanrasset et Laghouat.