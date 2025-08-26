Persistance de la vague de chaleur sur plusieurs wilayas du Nord

La vague de chaleur qui touche plusieurs wilayas du nord du pays persistera jusqu’à mercredi, avec des températures pouvant atteindre les 46 degrés, indique mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Selon le BMS, de niveau de vigilance “orange”, les wilayas concernées par cette canicule pour la journée de mardi, sont Mostaganem, Tipaza, Alger, et Boumerdes, où les températures maximales oscilleront entre 40 et 43 degrés, alors que les minimales seront entre 30 degrés et 34 degrés.

Sont également concernées par ce BMS, les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tizi Ouzou, avec des températures maximales situées entre 44 et 45 degrés et des minimales entre 31 et 35 degrés.

Cette vague de chaleur persistera jusqu’à mercredi dans les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf, avec des températures maximales oscillant entre 40 et 42 degrés, pouvant atteindre les 45-46 degrés, et des températures minimales entre 30 et 34 degrés, note le BMS, relevant que cette vague de chaleur touchera mardi et mercredi, les wilayas de Tizi Ouzou, Jijel, Constantine, Mila et Guelma.