Persistance de la vague de chaleur sur plusieurs wilayas du pays jusqu’à mardi

La vague de chaleur et les orages qui touchent plusieurs wilayas du Sud du pays persisteront jusqu’à mardi, alors que des villes côtières enregistreront de hautes vagues, indique lundi l’Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Selon le BMS, de niveau de vigilance «jaune», les températures caniculaires persisteront lundi sur les wilayas d’In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf où des orages seront également nregistrés, alors que la wilaya d’In Guezzam connaitra des tempêtes de sable.

Des températures caniculaires sont également attendues sur un nombre de villes côtières, à savoir El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Azzefoune et Dellys, tandis que des vents forts souffleront les côtes d’Alger, Bouharoun, Ténès, Mostaganem et Arzew où une alerte aux hautes vagues est déclenchée.

Pour la journée de mardi, le BMS prévoit la persistance de la vague de chaleur sur les wilayas de Tindouf et Bordj Badji Mokhtar et des orages à Tamanrasset et In Guezzam.