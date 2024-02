Plainte contre Nestlé pour scandale des eaux minérales désinfectées

Dans le cadre du scandale des eaux minérales désinfectées, l’ONG de défense des consommateurs Foodwatch a décidé d’attaquer en justice le géant agroalimentaire Nestlé. Cette action fait suite à neuf infractions relevées par l’association, notamment envers la directive européenne sur les eaux minérales, le Code de la consommation et le Code de la santé publique.

Nestlé Waters, leader mondial dans le secteur de l’eau minérale, avait admis fin janvier avoir utilisé des traitements non conformes sur certaines de ses marques, telles que Perrier, Vittel, Hépar et Contrex. Ces pratiques, consistant en l’utilisation d’ultraviolets et de filtres au charbon actif, sont interdites pour les eaux minérales naturelles dans l’Union européenne. Bien que Nestlé ait justifié ces mesures par des raisons de sécurité alimentaire, elles ont été jugées non conformes aux normes en vigueur.

Foodwatch considère cette affaire comme une fraude massive, impliquant également le groupe Sources Alma et les autorités françaises. L’association a alerté la Commission européenne sur ce qui semble être une complaisance de la France dans cette affaire, soulignant que près de 30% des désignations commerciales d’eaux minérales en France sont concernées par ces pratiques non conformes.

Suite à ces révélations, le parquet d’Épinal a ouvert une enquête préliminaire pour tromperie à l’encontre de la filiale de Nestlé. Foodwatch insiste sur le fait que personne, même une multinationale comme Nestlé, ne doit échapper aux lois en vigueur.