PLF 2027: La commission des finances auditionne le directeur général des douanes

La commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a auditionné, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2027, le directeur général des douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, au sujet des principales dispositions et mesures relatives au secteur des douanes contenues dans ce texte, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette séance, présidée jeudi par le vice-président de la commission, Abdenour Belarbi, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche a présenté les dispositions relatives au secteur des douanes prévues dans le

PLF 2027, lesquelles s’étendent de l’article 153 à l’article 176, précise le communiqué.

Le directeur général des douanes a également passé en revue les principales réalisations de ses services en matière de recouvrements douaniers ainsi que de modernisation de la gestion du secteur, qui ont connu une évolution notable ces dernières années, ainsi que les objectifs futurs tracés, lesquels prévoient la poursuite de la mise en œuvre de la vision réformatrice du secteur.

Ces objectifs portent notamment sur la simplification des procédures douanières, la mise en place d’un guichet unique et la poursuite de la numérisation, à même d’accélérer les opérations douanières, de réduire les délais de dédouanement des marchandises, d’améliorer la qualité des services fournis aux opérateurs économiques, de renforcer la transparence et d’accroître l’efficacité des performances douanières, ajoute la même source.

Au cours des débats, les membres de la commission ont soulevé plusieurs questions et préoccupations portant essentiellement sur les mesures prises pour réduire l’encombrement au niveau des ports et accélérer les procédures de sortie des marchandises, ainsi que sur la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour lutter contre l’évasion fiscale, outre les garanties existantes en matière de protection des données à caractère personnel et de cybersécurité.

Les préoccupations ont également porté sur l’efficacité des mesures prises en matière de transaction douanière, et sur la nécessité de définir avec précision les opérations pouvant faire l’objet de cette procédure, conclut le communiqué.