Pluies orageuses ce jeudi et demain vendredi

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, affecteront, ce jeudi et demain vendredi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», le BMS en cours, concerne les wilayas de M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et le nord de Biskra où les quantités de pluies estimées seront de 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm et ce, jusqu’à vendredi à 12h00, précise la même source.

Les pluies affecteront également les wilayas de Djelfa, Bouira, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, jeudi de 13h00 à 23h00.

