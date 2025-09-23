Pluies orageuses ce mardi et demain mercredi

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, affecteront, ce mardi et demain mercredi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «orange», le BMS prévoit des pluies sur les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Naâma, Sétif, Bouira, Saïda, El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma et Batna, mardi de 13h00 à 23h00, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, précise la source.

Le BMS concerne également les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les quantités de pluies attendues sont de 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, de mardi à 14h00 à mercredi à 10h00.