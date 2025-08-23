-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Pluies orageuses et rafales de vent sur plusieurs wilayas du pays samedi après-midi

Echorouk
  • 36
  • 0
Pluies orageuses et rafales de vent sur plusieurs wilayas du pays samedi après-midi

Des pluies orageuses, accompagnées de rafales de vent pouvant réduire fortement la visibilité sur certains axes routiers, affecteront, à partir de samedi après-midi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Le BMS concerne les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Sétif, M’sila et Djelfa, Laghouat, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naâma, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où des pluies orageuses sont attendues durant la validité du BMS, samedi de 15h00 à 21h00, alors que des vents et des tempêtes de sable affecteront les wilayas d’In Salah et Adrar.

Articles en Relation
L’UE et 21 pays condamnent le projet de colonisation E1 d’Israël en Cisjordanie occupée

L’UE et 21 pays condamnent le projet de colonisation E1 d’Israël en Cisjordanie occupée

Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par l’entité sioniste de nouvelles colonies en Cisjordanie

Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par l’entité sioniste de nouvelles colonies en Cisjordanie

Gaza: 10 civils tués lors des attaques israéliennes

Gaza: 10 civils tués lors des attaques israéliennes

Education nationale: Ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d’enseignants contractuels

Education nationale: Ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d’enseignants contractuels

Une ville Algérienne atteint un record thermique mondial

Une ville Algérienne atteint un record thermique mondial

Plus de 2 tonnes de cannabis et plus de 5 millions de comprimés psychotropes saisis durant le deuxième trimestre de 2025

Plus de 2 tonnes de cannabis et plus de 5 millions de comprimés psychotropes saisis durant le deuxième trimestre de 2025

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus