Pluies orageuses et rafales de vent sur plusieurs wilayas du pays samedi après-midi

Des pluies orageuses, accompagnées de rafales de vent pouvant réduire fortement la visibilité sur certains axes routiers, affecteront, à partir de samedi après-midi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Le BMS concerne les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Sétif, M’sila et Djelfa, Laghouat, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naâma, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où des pluies orageuses sont attendues durant la validité du BMS, samedi de 15h00 à 21h00, alors que des vents et des tempêtes de sable affecteront les wilayas d’In Salah et Adrar.