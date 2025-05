Pluies orageuses et tempêtes de sable ce mercredi

L’Office national de la météorologie (ONM) a prévu, ce mercredi, des pluies et des orages dans plusieurs wilayas du pays.

L’Office a ajouté que les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Bouira sont concernées par les précipitations.

Par ailleurs, l’Office a indiqué que les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Médéa, Djelfa et M’Sila connaîtront des orages, tandis que les wilayas d’Ouargla, El Ménéa et Timimoun subiront des tempêtes de sable et des vents.