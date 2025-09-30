Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies et des orages sont prévus, ce mardi et demain mercredi, dans plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «jaune», le BMS prévoit, ce mardi, des pluies sur les wilayas d’«El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela, et Oum El Bouaghi».

Des orages sont également attendus à «El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Boumerdès et Alger», ajoute le BMS.

Pour mercredi, les pluies affecteront les wilayas d’«El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Boumerdès, Alger, Bordj Bou Arreridj et Bouira».

Des orages sont prévus, également, à «El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Boumerdès, Alger, Bordj Bou Arreridj, Bouira et Annaba», conclut la même source.