Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays à partir de jeudi après-midi

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle, avec de fortes rafales de vent sous orages, affecteront à partir de jeudi après-midi plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Placé en vigilance «Orange», le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Saida, Tiaret, Tissemsilt et Ain Defla, où les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm, durant sa validité jeudi de 14h00 à 22h00.

Le BMS concerne également les wilayas de Annaba, El Tarf, Mila, Guelma, Constantine, Souk-Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, avec des quantités de pluies entre 20 et 30 mm, atteignant localement 40 mm, et ce, de jeudi à 16h00 au vendredi à 03h00.

Les averses affecteront également les wilayas de Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal et Biskra, de jeudi à 18h00 à vendredi à 01h00, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm.