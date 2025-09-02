Plus de 1 000 morts dans un glissement de terrain dans un village de l’ouest du Soudan

Plus de 1 000 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans un village du Darfour, dans l’ouest du Soudan, a déclaré un groupe armé.

Le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A), le groupe qui contrôle la région, a déclaré dans un communiqué que toute la population du village de Tarasin, dans les monts Marra, a été tuée le 31 août, après que de fortes pluies aient provoqué un glissement de terrain.

Une seule personne a survécu à la catastrophe, a déclaré le groupe.

Aucune confirmation n’a encore été faite par le gouvernement soudanais mardi matin.