Première visite d’un chef d’État syrien à l’ONU depuis 1967: Ahmed al-Charaa arrive à New York

Le président syrien Ahmed al-Charaa est arrivé dimanche à New York pour ce que les médias d’État ont qualifié de « visite historique » afin d’assister à l’Assemblée générale de l’ONU, marquant la première apparition d’un chef d’État syrien à ce rassemblement annuel depuis 1967, selon l’agence officielle syrienne SANA.

SANA a indiqué qu’al-Charaa conduit une délégation officielle composée de plusieurs ministres et hauts responsables pour des réunions de haut niveau au siège des Nations unies.

La présidence syrienne a indiqué, dans un message publié sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, que, lors de ce déplacement, al-Charaa a rencontré un groupe d’expatriés syriens aux États-Unis.

Il a souligné « l’importance de leur rôle dans la transmission de la véritable image de la République arabe syrienne » et a exprimé « sa gratitude pour leurs efforts sincères au service de leur patrie ».