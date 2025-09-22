-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Première visite d’un chef d’État syrien à l’ONU depuis 1967: Ahmed al-Charaa arrive à New York

Echorouk
  • 40
  • 0
Première visite d’un chef d’État syrien à l’ONU depuis 1967: Ahmed al-Charaa arrive à New York

Le président syrien Ahmed al-Charaa est arrivé dimanche à New York pour ce que les médias d’État ont qualifié de « visite historique » afin d’assister à l’Assemblée générale de l’ONU, marquant la première apparition d’un chef d’État syrien à ce rassemblement annuel depuis 1967, selon l’agence officielle syrienne SANA.

SANA a indiqué qu’al-Charaa conduit une délégation officielle composée de plusieurs ministres et hauts responsables pour des réunions de haut niveau au siège des Nations unies.

La présidence syrienne a indiqué, dans un message publié sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, que, lors de ce déplacement, al-Charaa a rencontré un groupe d’expatriés syriens aux États-Unis.

Il a souligné « l’importance de leur rôle dans la transmission de la véritable image de la République arabe syrienne » et a exprimé « sa gratitude pour leurs efforts sincères au service de leur patrie ».

Articles en Relation
CAN de handball féminin U17 (5e Journée): L’Algérie tenue en échec par la Guinée et rate les demi-finales

CAN de handball féminin U17 (5e Journée): L’Algérie tenue en échec par la Guinée et rate les demi-finales

Un séisme de magnitude 7,8 frappe la péninsule du Kamtchatka en Russie

Un séisme de magnitude 7,8 frappe la péninsule du Kamtchatka en Russie

Israël libère 9 Palestiniens de Gaza après des mois de détention brutale

Israël libère 9 Palestiniens de Gaza après des mois de détention brutale

Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l’AG de l’ONU

Chargé par le président de la République, Attaf arrive a New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l’AG de l’ONU

Mondiaux-2025 d’athlétisme: Yasser Triki termine 4e en finale du triple saut

Mondiaux-2025 d’athlétisme: Yasser Triki termine 4e en finale du triple saut

Le président de la République instruit le Gouvernement d’accomplir ses missions avec une grande rigueur

Le président de la République instruit le Gouvernement d’accomplir ses missions avec une grande rigueur

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus