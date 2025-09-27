Président de la République: Les réserves de change de l’Algérie sont actuellement “à un niveau acceptable”

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les réserves de change de l’Algérie étaient actuellement “à un niveau acceptable”, enregistrant récemment une amélioration relative et couvrant les importations du pays pour une durée de près d’une année et demie.

Lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux diffusée, vendredi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a indiqué que “les réserves de change sont en amélioration, en dépit du recul des cours du pétrole, couvrant ainsi les importations du pays pour une durée d’une année et cinq mois, voire une année et demie”.

Il a ajouté que les contrats conclus par les entreprises algériennes durant la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), que l’Algérie avait abritée début septembre courant, sont à même de renforcer les revenus du pays, notamment en ce qui concerne les contrats et accords relatifs à l’exportation hors hydrocarbures.

A la question sur l’évaluation de la procédure relative à l’augmentation de l’allocation touristique à 750 euros, entrée en vigueur en juillet dernier, le président de la République a rappelé qu’à ce jour, près de 470.000 citoyens ont voyagé à l’étranger jusqu’à aujourd’hui, alors que la valeur globale des allocations versées est estimée à 400 millions d’euros.