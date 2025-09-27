Président de la République: Nous œuvrons à créer un équilibre entre l’importation et la production locale et non l’austérité

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la politique que mène actuellement l’Algérie vise à créer un équilibre entre l’importation et la production locale, en vue de satisfaire les besoins nationaux en divers produits, précisant que la démarche n’a pas de lien avec l’austérité.

Cette déclaration a été faite lors de l’entrevue périodique du président de la République avec les représentants des médias nationaux, diffusée dans la soirée de ce vendredi sur les chaînes de télévision et de radio nationales.

Le président de la République a précisé que par le passé le pays connaissait “une anarchie dans l’importation”, qui avait causé l’épuisement du trésor public en devises sans que la situation ne s’améliore, précisant que la nouvelle politique a pour objectif de créer un équilibre entre l’importation et la production locale.

Dans ce cadre, le président de la République a souligné que l’importation est nécessaire pour couvrir les besoins que la production nationale ne saurait satisfaire, ajoutant que “cet équilibre n’est pas aisé à atteindre, car il requiert un degré de numérisation très précis. Nous espérons y parvenir d’ici la fin de l’année, car le seul moyen de protéger le pays réside dans la numérisation”.

Le président de la République a souligné, à ce propos, la nécessité de s’appuyer sur la production nationale et de ne pas dépendre des importations, et ce, dans l’objectif de préserver la souveraineté nationale, affirmant que la réalisation d’un équilibre entre les importations et la production “est difficile, mais nous y parviendrons”. Après avoir remercié les opérateurs économiques et les citoyens pour leur compréhension de la situation, le président de la République a précisé que le but de cette orientation n’est pas de créer la pénurie ou l’austérité, soulignant que satisfaire le désir des jeunes de s’offrir les marques internationales, à titre d’exemple, ne coûte pas beaucoup de devises au Trésor public, et pour cela, il n’est pas question de priver les jeunes de ces marques, mais nous préférons les acheter ici, en Algérie”.

Le président de la République a également affirmé qu’il y a des fluctuations concernant certaines produits mais pas de pénurie, soulignant que certaines parties tentent, à chaque fois, de provoquer des pénuries sur certains produits.