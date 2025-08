Prévention des feux de forêt: De nouvelles mesures en vigueur durant la saison 2025

La Direction générale des forêts (DGF) a pris une série de mesures proactives dans le cadre de la prévention des feux de forêt durant la saison 2025, au regard des conditions climatiques difficiles marquées par une forte hausse des températures, a indiqué le directeur de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts, Saïd Si Ali.

Dans une déclaration à l’APS, M. Si Ali a précisé que l’Algérie, à l’instar des autres pays du bassin méditerranéen, fait face annuellement à des incendies qui ravagent la couverture végétale, d’où l’adoption, par les hautes autorités, d’une stratégie nationale axée sur la proactivité et la coordination entre les différents secteurs avec pour objectif de préserver le patrimoine forestier du pays comme en 2024, où les feux de forêt avaient diminué de 91%.

Le responsable a cité, dans ce sens, l’installation d’une commission nationale de protection des forêts regroupant des représentants de 13 ministères, en sus de 40 commissions de wilaya, de 471 commissions au niveau des daïras et des wilayas déléguées et de 1.263 commissions communales chargées de la préparation et de la mise en œuvre de la campagne de lutte contre les incendies.

Evoquant les mesures prises sur le terrain, il a précisé que les sentiers forestiers ont été nettoyés et dégagés de toute végétation inflammable, des tranchées coupe-feu ont été créés et celles existantes ont été nettoyées, des tours de guet ont été installées pour détecter rapidement d’éventuels départs de feux et des points d’eau ont été aménagés pour faciliter les interventions des services concernés en cas d’incendie.

Il a également fait état de la mobilisation de 544 véhicules de première intervention, de 42 camions d’approvisionnement en eau, de 497 tours de guet et de 40 colonnes mobiles, chacune équipée de huit camions anti-incendie, en plus de la création de 120 postes avancés de lutte contre les incendies au niveau des sites les plus exposés.

Il a ajouté que pour renforcer la surveillance, 35 drones ont été intégrés aux missions de veille et de détection précoce des feux, en attendant l’acquisition de 80 autres au profit des différentes conservations des forêts.

La DGF a aussi insisté sur l’importance de la sensibilisation communautaire comme première ligne de défense, et ce, à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation, en collaboration avec la Protection civile et la Gendarmerie nationale, et de rencontres sur le terrain pour alerter sur les risques liés à l’allumage de feux à proximité des forêts.

Dans le cadre de la coopération intersectorielle, l’entreprise Sonelgaz prend en charge le nettoyage des espaces sous les lignes à haute tension, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) procède au débroussaillage des abords des voies ferrées et le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base assure, quant à lui, le nettoyage des abords des routes.

Mis à contribution eux aussi, les agriculteurs sont tenus d’aménager des tranchées d’au moins cinq mètres de largeur à proximité des zones boisées pour contenir d’éventuels départs de feux.