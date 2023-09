Prix du président de la République du Journaliste professionnel: annonce du lancement de la 9e édition

Le ministère de la Communication a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement de la 9e édition du Prix du président de la République du Journaliste professionnel, alors que la date limite du dépôt des candidatures est fixée au 10 octobre 2023.

Selon la même source, les thèmes retenus pour cette édition qui sera organisée à l’occasion de la Journée nationale de la Presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’articulent autour des sujets suivants: “La nouvelle Algérie et la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique”, “La nouvelle Algérie: renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse” et “La sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques”.

Ce Prix vise à “encourager et promouvoir la production de la presse nationale sous toutes ses formes, à stimuler l’excellence, la créativité, le professionnalisme dans la presse nationale, et à instaurer la culture du mérite, en récompensant le meilleur travail journalistique en lien avec les sujets proposés, réalisé individuellement ou collectivement”.

La candidature pour la participation au prix du Prix du président de la République du Journaliste professionnel est ouverte dans 5 catégories, à savoir “Presse écrite : article de fond, reportage et enquête, Information télévisuelle : reportage, enquête et documentaire, Information radiophonique : reportage et enquête, Presse électronique : œuvre d’information diffusée sur le net, Illustration : photographie, dessin et caricature de presse”.

Pour participer à ce Prix, le candidat “doit être de nationalité algérienne, justifier d’au moins 3 ans d’exercice de la profession et ne pas être membre du jury”, précise le ministère.

Le candidat “n’est également autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre”, tandis que dans la catégorie photo, il “peut participer avec plus d’une œuvre”, ajoute le communiqué, soulignant que la participation “peut être à titre individuel ou collectif”.

Les conditions de participation à ce Prix, fixées par le ministère de la Communication, stipulent, en outre, que les lauréats du Prix du président de la République du Journaliste professionnel dans les différentes catégories “ne sont pas autorisés à participer au concours pour une durée de 3 années consécutives” et que “les œuvres présentées doivent avoir fait l’objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période allant du 22 octobre 2022 au 10 octobre 2023”.

Le dossier de candidature doit comprendre : 3 exemplaires des œuvres participantes, une copie de la carte nationale d’identité, une copie de la carte professionnelle, un certificat de travail attestant de trois années d’expérience et le formulaire dûment rempli. Ce dernier est téléchargeable sur le site web du ministère.

Le communiqué du ministère de la Communication précise, par ailleurs, que les dossiers de participation “doivent être adressés à Monsieur le président du jury du Prix du président de la République du Journaliste professionnel par courrier ordinaire à l’adresse suivante: Ministère de la Communication, BP N 474, Bir Mourad Raïs, Alger, ou déposés au siège du Ministère de la Communication, Bureau N 701, 7ème étage”.