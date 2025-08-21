-- -- -- / -- -- --
Programme AADL 3: prorogation des délais de téléchargement des recours

L’Agence nationale de l’amélioration et du  développement du logement (AADL) a annoncé la prorogation jusqu’au 6  septembre prochain, des délais de téléchargement des recours des inscrits,  dont les dossiers ont été rejetés au titre du nouveau programme de la  formule location-vente (AADL 3), indique mardi, un communiqué de l’agence.

L’AADL a invité les inscrits concernés à compléter les formalités  relatives au téléchargement des dossiers de recours sur la plateforme  électronique www.aadl.dz, et ce dans les délais impartis. L’Agence a précisé que cette prorogation “constitue une opportunité  supplémentaire pour permettre à l’ensemble des concernés de compléter leurs  dossiers”, affirmant que l’opération vise aussi à “faciliter l’examen et le  traitement des recours dans les meilleurs délais”.

Elle rappelle, en outre, le numéro vert 3040 mis à la disposition des souscripteurs, pour répondre à leurs questions.

