Programme de renouvellement de la flotte d’Air Algérie : arrivée du 1er avion le 12 novembre prochain

Le premier avion acquis dans le cadre du programme de renouvellement et d’expansion de la flotte d’Air Algérie atterrira le 12 novembre prochain à l’aéroport d’Alger, a annoncé, mardi soir à Alger, le PDG de la compagnie aérienne nationale, Hamza Benhamouda.

L’arrivée de cet appareil, de type Airbus A330-900, donnera le coup d’envoi de la mise en œuvre du programme de renouvellement lancé en 2023, qui vise globalement l’acquisition de 18 nouveaux appareils, a expliqué M. Benhamouda à la presse, en marge de la cérémonie de lancement du vol inaugural de la ligne Alger-N’Djamena, tenue à l’aéroport Houari-Boumediene.

Trois autres appareils du même type rejoindront la flotte avant la fin de l’année 2025, selon le PDG d’Air Algérie, ajoutant que l’année 2026 verra l’arrivée d’autres A330-900, parallèlement au démarrage des livraisons des ATR 72-600 destinés à la nouvelle filiale Domestic Airlines, créée pour renforcer le réseau intérieur.

A partir de 2027, Air Algérie commencera également à recevoir ses Boeing 737 Max-9, tandis que d’autres commandes sont à l’étude afin «d’accélérer la montée en capacités et de concrétiser le développement du réseau».

«Plus nous renforcerons nos moyens, plus nous pourrons étendre notre réseau de manière ordonnée et efficace», a souligné le PDG, rappelant que la stratégie d’expansion s’inscrit dans une planification «progressive et maîtrisée».

Les lignes africaines doublées d’ici 2028

Evoquant le développement du réseau, le PDG d’Air Algérie a indiqué que la compagnie est en train d’étendre ses ailes sur plusieurs destinations africaines, en parfaite cohérence avec la politique nationale de renforcement de la présence économique algérienne sur le continent.

La nouvelle ligne Alger-N’Djamena, lancée ce mardi, en constitue un exemple, a souligné M. Benhamouda, expliquant que cette ligne reliera les deux capitales, algérienne et tchadienne, deux fois par semaine via Douala (Cameroun), avant d’être étendue à Addis-Abeba à partir de l’automne prochain, portant la fréquence globale à quatre vols hebdomadaires.

«Globalement, nous prévoyons de doubler le nombre de destinations africaines desservies par Air Algérie d’ici 2028 pour atteindre une vingtaine de lignes», a annoncé le PDG, citant notamment les projets d’ouverture vers Libreville et Luanda.

Sur le plan international, de nouvelles dessertes seront lancées dans les prochaines semaines. Il s’agit notamment de Rotterdam (Pays-Bas), avec deux vols par semaine, et de Guangzhou (Chine), à raison d’un vol hebdomadaire.

Le plan de développement d’Air Algérie comprend, par ailleurs, le renforcement des lignes vers Pékin, Doha, l’Egypte et la Turquie, ainsi que des projets saisonniers vers l’Asie du Sud-Est à l’étude pour l’été prochain, outre l’extension du réseau au Canada, avec une présence envisagée au-delà de Montréal.

Des commandes supplémentaires à l’étude

Le PDG d’Air Algérie a réaffirmé que l’expansion internationale ne se fera pas au détriment du réseau domestique ni du rôle citoyen de la compagnie, notamment envers la diaspora.

«Air Algérie a transporté notre diaspora pendant plusieurs décennies et continuera à le faire dans les meilleures conditions», a-t-il insisté, ajoutant que la compagnie reste attachée à «accompagner le développement des régions du nord comme du sud, ainsi que du tourisme local».

La création de la filiale Domestic Airlines et la commande de 16 appareils de type ATR 72-600 illustrent, selon lui, cette volonté de soutenir la connectivité interne et d’accompagner les projets économiques régionaux.

Pour rappel, Air Algérie avait lancé en 2023 un programme de renouvellement de sa flotte à travers l’acquisition de huit Boeing 737 MAX-9 ainsi que huit Airbus A330-900, avant d’augmenter récemment la commande à dix appareils de la marque européenne.

En outre, 16 avions de type ATR 72-600 ont également été commandés en 2025 afin de renforcer le réseau intérieur.

Le plan d’action d’Air Algérie, qui s’étend jusqu’en 2035, envisage de nouvelles acquisitions dans les prochaines années pour mieux répondre à la demande nationale et internationale.

«Nous travaillons sur plusieurs projets de commandes supplémentaires. Ils prendront forme prochainement et seront annoncés dès leur concrétisation», a conclu le PDG.