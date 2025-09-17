-- -- -- / -- -- --
Projet de l’aéroport de Beni-Abbes: Achèvement des études prévu pour la fin de l’année en cours

Echorouk
Les études géotechniques relatives à la construction d’un futur aéroport national et international dans la wilaya de Beni-Abbes, devraient être achevées avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris auprès de la direction locale des travaux publics (DTP).

Selon Hachemi Azzouz, responsable du service des infrastructures aéroportuaires à la DTP, ces études, menées par la société algérienne d’études d’infrastructures (SAETI), visent à déterminer les conditions techniques de construction, à analyser la nature du sol, et à assurer la conformité du projet avec les normes en vigueur en matière d’urbanisme et de construction.

Elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet portant sur la réalisation d’un aéroport dans la région de Z’ghmara, à environ 40 km au sud-ouest de Beni-Abbes, à proximité de la route nationale RN6A, précise-t-on.

Une assiette foncière de 3 430 hectares a déjà été réservée pour accueillir cette infrastructure stratégique, qui contribuera à la stimulation du développement économique de la région.

Le futur aéroport s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer les infrastructures aéroportuaires dans le sud-ouest du pays. Il viendra compléter le réseau existant qui comprend déjà les aéroports de Bechar, Tindouf, Adrar, Bordj-Badji Mokhtar et Timimoun.

Outre l’amélioration du transport aérien pour les passagers et le fret, les autorités locales estiment que ce projet pourrait donner un nouvel élan à l’activité touristique dans la région de Beni-Abbes, riche en potentialités naturelles et culturelles, assure-t-on encore.

