Qualifications CAN féminine 2026: L’Algérie s’impose face au Cameroun (2-1)

L’équipe nationale féminine de football s’est imposée jeudi soir au stade olympique Miloud-Hadefi d’Oran face à son homologue camerounaise sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 2-0), en match aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la 16? Coupe d’Afrique des nations (CAN 2026).

Les Algériennes ont rapidement pris l’avantage en ouvrant le score à la 23e minute, grâce à un magnifique coup franc direct de Ghoutia Karchouni, tiré à une vingtaine de mètres des buts adverses.

Douze minutes plus tard, à la 35? minute, la défenseure camerounaise Claudia Dabda a été expulsée pour une faute commise à la limite de la surface sur l’attaquante Mélissa. Le coup franc qui a suivi a été parfaitement transformé par Marine Dafeur, permettant à l’Algérie de doubler la mise.

En seconde période, malgré leur supériorité numérique, les joueuses de Farid Benstiti n’ont pas su aggraver le score. Les Camerounaises ont réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à un penalty converti par Njoya (90+3’).

Cette victoire permet aux Algériennes d’aborder le match retour, prévu mardi prochain à Douala, avec un léger avantage dans la course à la qualification pour la CAN 2026.

APS