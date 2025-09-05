Qualifs Mondial 2026 : Large victoire de l’Algérie devant le Botswana (3-1)

La sélection algérienne de football s’est imposée devant son homologue botswanaise sur le score de 3 à 1, (mi-temps : 1-1), en match comptant pour la 7ème journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, disputé jeudi soir au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou.

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Mohamed Amine Amoura (33e) et Baghdad Bounedjah (72e, 90e+6e), alors que Kopelang a marqué pour le Botswana (43e).

A la faveur de cette nouvelle victoire, l’Algérie accentue son avance en tête du classement avec 18 points, avant le déroulement des deux autres matchs du groupe G, prévus vendredi, et qui mettront aux prises la Somalie (1 point) à la Guinée (7 points) à partir de 13h00 (heures algériennes) et l’Ouganda (9 pts) au Mozambique (12 points) à partir de 17h00.

Lors de la huitième journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026, programmée les 7, 8 et 9 septembre, l’Algérie se déplacera à Casablanca pour y affronter la Guinée, alors que le Mozambique accueillera le Botswana. Le troisième match mettra aux prises l’Ouganda à la Somalie.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF) dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA.

Fiche technique du match Algérie – Botswana (3-1, mi-temps: 1-1), disputé jeudi soir au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la septième journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026.

Stade : Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou (Algérie)

Temps clément (24 degrés), affluence nombreuse (50 000 spectateurs), pelouse en bon état Arbitrage de Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), assisté de ses compatriotes Emery Niyongabo (1er assistant), Rénovat Bizumuremyi (2e assistant) et Georges Gatogato (quatrième arbitre).

Buts :

Algérie 3 : Amoura (33e), Bounedjah (72e, 90e+6e)

Botswana 1 : Kopelang (43e)

Avertissements :

Algérie : Bensebaini (45e+5e), Aouar (45e+6e), Atal (63e), Bounedjah (73e)

Botswana : Sesinyi (45e+5e), Ditsele (77e)

Les équipes :

Algérie : Alexis Guendouz, Youcef Atal, Amine Tougai, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Houssem Aouar (Belaili, 67e), Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui (Chaibi, 90e+2e), Riyad Mahrez (C) (Benrahma, 67e), Amine Gouiri (Bounedjah, 67e), Mohamed Amoura (Touba, 90e+2e)

Sélectionneur : Vladimir Petkovic

Botswana : Phoko, Johnson, Velaphi, Gaolaolwe (C), Kgaswane (Semadi, 76e), Cooper (Garçon, 77e), Kopelang, Setsile (Mohutsiwa, 60e), Sesinyi (Maponda, 75e), Ditsele, Baruti (Kgamanyane, 75e).

Sélectionneur : Morena Ramoreboli.

Point du groupe G des qualifications de la Coupe du monde de football 2026, zone Afrique, à l’issue de la victoire de l’Algérie devant le Botswana (3-1), jeudi soir à Tizi Ouzou pour le compte de la septième journée :

Jeudi 4 septembre :

Algérie – Botswana 3-1

Vendredi 5 septembre (en heures algériennes):

Somalie – Guinée (13h00)

Ouganda – Mozambique (17h00)

Classement : Pts J Diff

Algérie 18 7 +12 Mozambique 12 6 -1 Ouganda 9 6 -1

–. Botswana 9 7 -1

Guinée 7 6 -1 Somalie 1 6 -8

Déjà jouées :

Botswana – Mozambique 2-3

Algérie – Somalie 3-1

Guinée – Ouganda 2-1

Mozambique – Algérie 0-2

Somalie – Ouganda 0-1

Botswana – Guinée 1-0

Algérie – Guinée 1-2

Mozambique – Somalie 2-1

Ouganda – Botswana 1-0

Ouganda – Algérie 1-2

Somalie – Botswana 1-3

Guinée – Mozambique 0-1

Mozambique – Ouganda 3-1

Botswana – Algérie 1-3

Guinée – Somalie 0-0

Ouganda – Guinée 1-0

Botswana – Somalie 2-0

Algérie – Mozambique 5-1

Reste à jouer :

8e journée (8-9 septembre 2025) :

Guinée – Algérie

Ouganda – Somalie

Mozambique – Botswana

9e journée (6 – 14 octobre 2025) :

Somalie – Algérie

Mozambique – Guinée

Botswana – Ouganda

10e et dernière journée (6 – 14 octobre 2025) :

Guinée – Botswana

Somalie – Mozambique

Algérie – Ouganda

NB : Le premiers du groupe seront automatiquement qualifiés au Mondial 2026, après la clôture des dix journées.