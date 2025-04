Quand Marine Le Pen se compare à Martin Luther King!

La famille de King est en colère

Marine Le Pen a invoqué le combat pour les droits civiques de Martin Luther King Jr après sa condamnation. La famille du militant américain critique auprès de BFMTV des “fausses équivalences”.

Pour la famille de Martin Luther King Jr, ça ne passe pas. Après sa condamnation à cinq ans d’inéligibilité avec application immédiate pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen avait cité le 6 avril dernier le nom de Martin Luther King.

“Notre combat (…) sera (…) un combat pacifique, un combat démocratique. Nous prendrons exemple sur Martin Luther King qui a défendu les droits civiques”, avait déclaré la cheffe de file de l’extrême droite. Marine Le Pen s’adressait alors par appel vidéo au dirigeant du parti d’extrême droite italien La Lega, Matteo Salvini.

“Ses efforts ont inspiré des générations d’Américains”

Mais la famille de l’Américain, emblématique défenseur des droits civiques, dénonce auprès de BFMTV.com une “tentative de déformation ou d’établissement de fausses équivalences avec la lutte du Dr King pour les droits civiques”.

“Cela constitue une distorsion inappropriée de l’histoire et porte atteinte aux sacrifices consentis par ceux qui se sont opposés à la haine et se sont battus pour la justice”, estiment Martin Luther King III et Andrea Waters King, le fils de Martin Luther King Jr et son épouse.

“Ses efforts ont inspiré des générations d’Américains et ouvert la voie à la création de sa vision d’une ‘communauté bien-aimée’, une société fondée sur l’unité plutôt que sur la division”, rappellent-ils, notant que son “héritage” reste “inégalé”.

Martin Luther King Jr, militant des droits civiques aux États-Unis, a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis par un ségrégationniste blanc. L’activiste avait recours à la non-violence et à la désobéissance civile pour défendre ses idées.

La référence de Marine Le Pen à Martin Luther King Jr avait fait réagir les opposants de l’élue d’extrême droite. Par exemple, le coordinateur national de La France insoumise Manuel Bompard avait estimé sur franceinfo qu’il s’agissait d’une “indécence crasse”.