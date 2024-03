Quand Poutine fait peur à 6 Français sur 10!

Selon un sondage

D’après un sondage de l’institut Elabe pour BFMTV révélé ce jeudi 14 mars, 61% des Français jugent que Vladimir Poutine est une menace réelle pour la sécurité de la France.

Le chef de Kremlin pourrait violer de nouvelles frontières selon les sondés. 60% d’entre eux pensent qu’il s’attaquera à un pays de l’OTAN – dont les pays frontaliers: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne – dans les prochaines années. 23% estiment en revanche que cela n’arrivera pas, selon un sondage de BFMTV.

Un soutien à l’Ukraine mais sans se mettre en danger

Mardi, l’Assemblée nationale française a voté en faveur de l’accord de sécurité entre la France et l’Ukraine, signé quelques semaines auparavant par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.

Cet accord prévoit une aide militaire de trois milliards d’euros à l’armée ukrainienne. Un montant auquel 51% des Français sont opposés. Néanmoins, ils sont 54% à estimer qu’il faut continuer d’aider l’Ukraine face à la Russie comme l’État le fait actuellement, mais qu’il ne faut pas que la France s’engage trop loin dans cette guerre et risque le conflit avec la Russie, même si cela signifie une défaite de l’Ukraine.

Au contraire, 24% veulent une défense sans limite pour éviter que Vladimir Poutine gagne la guerre. Et 21% pensent qu’il faut maintenant laisser l’Ukraine se défendre seule face à la Russie.

Macron à l’origine d’une escalade?

Depuis quelques semaines, le ton employé par Emmanuel Macron sur le conflit en Ukraine fait parler et déstabilise certains alliés. Interrogé sur un éventuel envoi de troupes françaises en Ukraine, le président français avait affirmé que rien n’était exclu.

Il avait ensuite assuré que tous ses mots étaient “pesés” et “mesurés”, tout en assurant refuser toute “logique d’escalade” avec Moscou.

D’après le dernier sondage, 57% des Français jugent qu’Emmanuel Macron a eu tort de hausser le ton face à la Russie et d’appeler les alliés à un sursaut, estimant que cela crée des désaccords entre les alliés et fait monter les tensions entre la France et la Russie – même si 70% de son électorat soutient ses prises de position.