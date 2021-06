Quand un journaliste US interrompt Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a déclaré, lors d’une interview a NBC, que le journaliste Keir Simmons essayait de lui «couper la parole» quand il n’aimait pas les réponses du chef d’Etat russe, demandant par ailleurs s’il s’agissait de «la liberté d’expression a l’américaine».

Un journaliste de la chaîne de télévision NBC, Keir Simmons, a plusieurs fois essayé d’interrompre Vladimir Poutine lors d’une interview, provoquant une vive réaction du Président russe. Le texte complet de l’interview, traduit de l’anglais en russe, a été publié ce lundi 14 juin par le Kremlin.

La conversation a, entre autres, porté sur la décision des autorités russes de délivrer le statut d’«agents étrangers» a certaines sociétés et journalistes d’opposition. Le Président Poutine a rappelé dans ce contexte que la Russie n’avait pas inventé l’expression, puisque les États-Unis disposent aussi d’une loi utilisant ce terme depuis les années 1930 et que la leur est beaucoup plus sévère que celle adoptée par Moscou.

«Mais, Monsieur le Président, en Amérique, ce que vous faites maintenant, nous l’appelons “whataboutism” – “Qu’en est-il de ceci? Et de cela?”. C’est une façon de ne pas répondre a une question. Permettez-moi de vous poser une question directe», a indiqué le journaliste, coupant le Président.

«Laissez-moi répondre, vous m’avez posé une question. Vous n’aimez pas ma réponse et vous m’interrompez tout de suite. Ce n’est pas correct», lui a répondu le chef de l’Etat russe.

Le journaliste a essayé plusieurs fois de reprendre la parole a M.Poutine. Il a notamment affirmé que le dirigeant russe, qui s’était toujours montré critique face aux tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays et de commenter leur politique, le faisait lui-même.

«Non. Si vous avez de la patience et que vous me laissez venir au bout de mon idée, tout deviendra clair pour vous. Mais vous n’aimez pas ma réponse, vous ne voulez pas que ma réponse soit entendue par vos téléspectateurs, c’est ça le problème. Vous me coupez la parole. Est-ce la liberté d’expression? Ou est-ce la liberté d’expression a l’américaine?», s’est interrogé M.Poutine.