Quatre individus placés en détention provisoire pour trafic de cocaïne à El Abiodh Sidi Cheikh

Quatre individus ont été placés en détention provisoire et plus de 55 kg de drogues dures (cocaïne) ont été saisis à El Abiodh Sidi Cheikh, a indiqué, hier dimanche, un communiqué du procureur de la République près le pole pénal spécialisé d’Oran.

«En application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale et de l’article 34 bis de la loi n 25-03 modifiant et complétant la loi n 04-18 relative à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes et à la répression de leur usage et trafic illicites, le procureur de la République près le pole pénal spécialisé d’Oran informe que, dans le cadre de la lutte contre la drogue et les substances psychotropes, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune d’El Abiodh Sidi Cheikh, a procédé, en date du 2 octobre 2025, à l’arrestation de l’individu dénommé (Ben Tata Ada), âgé de 45 ans, en flagrant délit, à bord d’un véhicule utilitaire transportant une quantité de drogue dure (cocaïne), pesant 55kg et 346 grammes,» indique le communiqué.

L’enquête préliminaire a permis «l’arrestation de 3 autres individus. En date du 12 octobre 2025, les mis en cause ont été présentés devant le parquet de la République, et poursuivis pour importation, détention, stockage, et acquisition de drogues dures de manière illégale au sein d’un groupe criminel organisé, susceptible de causer de graves préjudices à la santé publique, ainsi que pour le délit de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel», ajoute la même source.

Après l’audition des accusés, le juge d’instruction a ordonné «leur placement en détention provisoire», conclut le communiqué.