Quel sort pour le personnel d’Air Algérie après sa restructuration? Le ministre a tranché

Le ministre des Transports Aissa Bekkai a dit que le problème de la compagnie aérienne Air Algérie ne réside pas dans le nombre de ses effectifs mais dans la mauvaise gestion, affirmant qu’aucun fonctionnaire de la compagnie ne sera licencié.

Invité ce mardi a l’émission de “Echorouk Morning”, le ministre a précisé qu’aucun employé d’Air Algérie ne sera viré de son poste, soutenant que les problèmes d’Air Algérie sont dus a une mauvaise gestion.

Air Algérie: s’assurer de ces nouvelles mises a jour

La compagnie nationale Air Algérie a exhorté samedi les voyageurs a s’assurer des dernières mises a jour des conditions d’entrée aux pays de destination.

Air Algérie a tenu a rappeler aux passagers de s’assurer avant de monter dans l’avion des dernières mises a jour du programme des vols autorisés dans le cadre d’ouverture partiel de l’espace aérien a l’international en vérifiant leur numéro de vol et le jour du voyage.

Andaloussi: aucun avion d’Air Algérie n’a été saisi a l’étranger

Le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie, Amine Andaloussi a démenti toute saisie d’avions de la compagnie a l’étranger.

Dans une déclaration a Echorouk News, le porte-parole d’Air Algérie a affirmé que la compagnie ait entamé l’opération de remboursement des billets d’avion non consommés estimés a 25 milliards de dinars (2500 milliards de centimes).

Amine Andaloussi a souligné que la compagnie comptait plus d’un demi-million (500 000) de billets d’avion non consommés dont les détenteurs seront remboursés.

Andaloussi a fait savoir qu’Air Algérie était la seule compagnie au monde a ne pas supprimer des emplois après la propagation de la pandémie du Coronavis (Covid-19), avouant également que “la compagnie était frappée actuellement par une crise financière”.

“Air Algérie a été très affectée par la pandémie”, a-t-il dit, annonçant que “la filiale maintenance d’Air Algérie va devenir une entreprise indépendante opérant aussi bien au niveau régional que continental”.

Air Algérie: test négatif obligatoire pour les passagers a destination de la France

La compagnie nationale aérienne Air Algérie a indiqué dans un communiqué que le test PCR négatif ou test antigénique négatif est obligatoire aux passagers a destination de la France a compter de ce samedi 4 décembre 2021.

“A compter du 04/12/2021, le Test PCR négatif ou Test Antigénique négatif de 48h pour les passagers vaccinés et non vaccinés de plus de douze 12 ans est obligatoire a destination de la France”, peut-on lire dans le communiqué d’Air Algérie.