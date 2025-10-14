-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Quinze blessés dans une collision entre un bus et un camion à Boussaâda

Echorouk
  • 18
  • 0
Quinze blessés dans une collision entre un bus et un camion à Boussaâda

Un accident de la circulation s’est produit dans la soirée du lundi sur la Route nationale n°46, au niveau de Boussaâda, dans la wilaya de M’sila, selon la Protection civile.

Selon la même source, l’accident s’est produit à 20h32 et a impliqué un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Bordj Bou Arréridj et Hassi Messaoud, ainsi qu’un camion.

La collision a fait quinze blessés. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les équipes de la Protection Civile, puis évacuées vers l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Articles en Relation
Quatre individus placés en détention provisoire pour trafic de cocaïne à El Abiodh Sidi Cheikh

Quatre individus placés en détention provisoire pour trafic de cocaïne a El Abiodh Sidi Cheikh

Déclaration percutante de Hamas : ” Netenyahu a échoué “

Déclaration percutante de Hamas : ” Netenyahu a échoué “

Hadj 2026: Installation de la délégation préparatoire multisectorielle à Djeddah

Hadj 2026: Installation de la délégation préparatoire multisectorielle a Djeddah

Macron appelle à “mobiliser des financements pour la reconstruction de Gaza”

Macron appelle a “mobiliser des financements pour la reconstruction de Gaza”

Début ce lundi de l’opération d’échange de prisonniers dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Ghaza

Début ce lundi de l’opération d’échange de prisonniers dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu a Ghaza

83 prisonniers palestiniens de la prison d’Ofer libérés par l’entité sioniste dans le cadre de la 1ère phase de l’accord de cessez-le-feu

83 prisonniers palestiniens de la prison d’Ofer libérés par l’entité sioniste dans le cadre de la 1ère phase de l’accord de cessez-le-feu

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus