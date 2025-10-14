Quinze blessés dans une collision entre un bus et un camion à Boussaâda

Un accident de la circulation s’est produit dans la soirée du lundi sur la Route nationale n°46, au niveau de Boussaâda, dans la wilaya de M’sila, selon la Protection civile.

Selon la même source, l’accident s’est produit à 20h32 et a impliqué un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Bordj Bou Arréridj et Hassi Messaoud, ainsi qu’un camion.

La collision a fait quinze blessés. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les équipes de la Protection Civile, puis évacuées vers l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.