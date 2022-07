Rachid Ghezli: « la DGSN a toujours soutenu la refonte totale de la loi sur la sécurité routière »

« La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a toujours soutenu la refonte totale de la loi en vigueur sur la sécurité routière. Une commission technique dirigée par le ministère de la Justice est mise en place pour revoir cette loi », déclare Rachid Ghezli, Commissaire divisionnaire de police, sous-directeur de la sécurité routière a la DGSN.

Reçu, ce mercredi matin, dans l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Ghezli affirme que plusieurs recommandations ont été formulées par la DGSN et transmises a la commission technique en question, en vue de participer a la refonte totale de cette loi. « Nous avons pris en charge l’ensemble des recommandations émises par nos services, notamment la mise en place du chronotachygraphe, le renforcement de l’arsenal répressif, la révision de la formation et plein d’autres thématiques qui peuvent résoudre le problème des accidents de la route », fait-il savoir.

Nécessité de mettre en place un fichier lié aux infractions

Autre recommandation pour le renforcement de l’arsenal répressif formulées par la DGSN, la mise en place d’un fichier lié aux infractions. « Il faudra mettre en place un fichier lié aux infractions, aux contrevenants et aux récidivistes. Ceci permettra de réguler la tarification pour les conducteurs ayant commis des infractions. La manière dont on réprime un primo infractioniste ne s’applique pas de la même manière sur un récidiviste », explique M. Ghezli.

Pour le sous-directeur de la sécurité routière, la formation qui précède la délivrance du permis de conduire doit être renforcée. « Les nouveaux titulaires du permis de conduire doivent être imprégnée dans la réalité du terrain », indique-t-il.

Un dispositif spécial durant la saison estivale

Alors que les estivants multiplient les voyages par route dans de nombreuses destinations, la DGSN a œuvré a l’amélioration du dispositif de prévention et de sécurité routière. « Le dispositif prendra en considération le flux circulatoire important, en axant ses efforts sur la présence d’agents de régulation au niveau des principaux axes routiers, afin de sensibiliser, orienter, et informer les usagers de la route », dit-il, ajoutant que « les itinéraires des estivants seront accompagnés par des positions de patrouille dynamique et réactive. »