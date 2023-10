Rassemblement de solidarité à Alger pour dénoncer l’agression contre Ghaza

Un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien et les habitants de Ghaza, victimes d’une agression brutale de la machine militaire sioniste, a eu lieu, lundi, au siège de l’ambassade de l’Etat de Palestine à Alger pour réitérer la position indéfectible de l’Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne et appeler la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue de mettre fin à ces crimes.

Les représentants des partis politiques, des organisations nationales et des associations de la société civile, présents lors de ce rassemblement de solidarité organisé en présence de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abou Aita, ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’escalade dangereuse de l’entité sioniste dans la bande de Ghaza, entraînant des pertes et des victimes parmi le peuple palestinien sans défense.

Lors de ce rassemblement de solidarité, l’ambassadeur palestinien a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance au peuple algérien, toutes obédiences confondues, pour sa solidarité et son soutien au peuple palestinien. Il a rappelé, à cette occasion, l’appel téléphonique reçu lundi par le président de la République, de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, ce qui montre que “les deux dirigeants suivent de près, voire se concertent, sur cette agression odieuse contre notre peuple”.

Soulignant que le peuple palestinien subissait un véritable massacre odieux, le diplomate palestinien a indiqué que “les bandes criminelles ont exploité une opération menée par les enfants du peuple palestinien pour commettre un acte sioniste délibéré, en sus de ses violations contre le peuple palestinien”. Il a insisté, à ce propos, sur le droit du peuple palestinien à la défense et à la lutte légitime contre l’occupation.

Et d’ajouter que l’entité sioniste “se trompe si elle pense que le peuple palestinien restera les bras croisés face à ses pratiques terroristes cruelles”.

Il a salué, à cette occasion, le discours du président de la République devant l’AG de l’ONU, dans lequel il a préconisé de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits inaliénables et appelé à la tenue d’une AG extraordinaire pour octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière de l’organisation des Nations unies.

Les participants à ce rassemblement ont condamné avec force les attaques sionistes contre les Palestiniens dans les territoires occupés qui avaient fait 830 martyrs et près de 4250 blessés parmi des civils sans défense, selon un bilan provisoire.

Ils ont également salué la résistance du peuple palestinien pour arracher sa liberté et ses droits légitimes, mettant en garde contre la poursuite de l’escalade sioniste, au risque d’entraîner la région vers un dérapage.