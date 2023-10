Rassemblement de soutien au peuple palestinien à Alger

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP), a organisé, vendredi à Alger, un rassemblement de soutien au peuple palestinien et son droit à la résistance pour arracher sa liberté, appelant la communauté internationale à sortir de son mutisme et à protéger les Palestiniens.

Lors de ce rassemblement auquel a appelé le bureau régional du MSP à Alger, des slogans ont été scandés condamnant les crimes de l’occupation sioniste en Palestine en général, et à Ghaza en particulier, où la population subit des agressions qualifiées de crimes contre l’humanité et de graves violations des droits de l’homme.

Les participants ont appelé les hommes libres du monde à agir en soutien aux enfants du peuple palestinien dans cette épreuve.

Des versets du Saint Coran ont été diffusés à la mémoire des martyrs palestiniens lors de ce rassemblement qui s’est tenue devant le siège du MSP après la prière du vendredi. Un grand nombre de citoyens y ont assisté, dont des enfants portant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans en soutien au peuple palestinien, à sa cause et à la libération de la mosquée Al-Aqsa.

Le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif a affirmé que ce rassemblement est organisé en guise de soutien à nos frères palestiniens.

«Nous sommes ici pour les soutenir partout où qu’ils soient, à El Aqsa, en Cisjordanie et à Ghaza», a-t-il souligné, saluant les positions internationales en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à la libération de sa terre et à la protection de ses symboles sacrés.

Le vice-président de la Coalition internationale pour El Qods et la Palestine (GCQP), Ahmed Ibrahimi a dénoncé, quant à lui, «les plans machiavéliques de l’occupation qui ciblent la nation musulmane en s’attaquant à la cause palestinienne et à travers ses tentatives visant à exterminer les enfants du peuple palestinien et à porter atteinte à ses symboles sacrés».

Les violations de l’occupant sioniste contre la femme palestinienne ont été évoquées par Rachida Zebidi, membre du bureau de wilaya d’Alger.

«Nous nous rassemblons aujourd’hui pour clamer le droit du peuple palestinien à la résistance contre la spoliation de ses terres et les multiples exactions dont il est victime, pour le recouvrement de tous ses droits énoncés dans les chartes internationales», a-t-elle dit.

Pour sa part, le chef du bureau «MSP» d’Alger, Ahmed Cherifi a affirmé que le rassemblement a pour objectif d’afficher «notre solidarité et notre soutien à nos frères de Ghaza en Palestine Terre des martyrs».

Les Palestiniens se sont engagés sur le chemin de la liberté afin d’arracher leurs droits et recouvrer leur souveraineté, a-t-il poursuivi, saluant tous les hommes libres du monde qui soutiennent la cause palestinienne.

S’exprimant à cette occasion, le représentant du Mouvement de la résistance palestinienne Hamas en Algérie, Youcef Hamdane a souligné que la résistance est le résultat naturel de la violation par l’entité sioniste des résolutions internationales et de la poursuite de ses crimes contre le peuple palestinien».

«La résistance est le meilleur moyen de libérer notre terre et la seule méthode que comprend l’ennemi», a-t-il dit.

«Nous n’abandonnerons pas notre terre et nous ne fuirons pas même s’ils doivent nous tuer tous», a-t-il assuré.